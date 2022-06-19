الصين تعلن عن حكومة الزعيم الجديد لهونج كونج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
كشفت الصين اليوم الأحد عن قائمة المسؤولين بحكومة هونج كونج في الإدارة الجديدة للزعيم المقبل جون لي، المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية في الأول من يوليو تموز عندما تحتفل المدينة بمرور 25 عاما على تسلمها من بريطانيا.
أظهرت قوائم أصدرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) وحكومة هونج كونج احتفاظ وزير المالية بول تشان بمنصبه في حين حل بول لام محل تريزا تشينج في منصب وزير العدل وسيصبح أريك تشان السكرتير الأول الجديد أو المسؤول الثاني.
وذكرت بعض وسائل الإعلام في هونج كونج أن من المتوقع أن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ مراسم أداء جون لي اليمين، ولكن لم يتم التأكد من حضور أي من كبار قادة البر الرئيسي.
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