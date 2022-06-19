هل شرب المياه من العلب البلاستيكية مضر وغير آمن؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات نفى مجلس الصحة الخليجي، صحة الاعتقاد بأن شرب المياه من العلب البلاستيكية مضر.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، أن هذا الاعتقاد خاطئ؛ لأن العلب البلاستيكية تمر بطرق معالجة، ولا يتم استخدامها إلا بعد تحقيق اللوائح والمواصفات المناسبة، والتأكد من أنها صالحة للاستخدام في مياه الشرب. وأكد مجلس الصحة الخليجي أن تخزين العلب لفترة طويلة مع تعرضها لأشعة الشمس والحرارة قد يؤدي لتلوث وتكوين بيئة مناسبة للبكتيريا، بالإضافة إلى تغير الطعم، وهنا تصبح غير آمنة؛ فالأفضل تخزينها في درجة حرارة الغرفة على الأقل.

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