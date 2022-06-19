محمد بن مسعود - الدمام - مذيعة جزائرية فاتنة الجمال .. نسيت أنها على البث المباشر وما فعلته فجر غضب كـل الجزائريين ! (فيديو)

أنتشر عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب فيديو قديم بخصوص مذيعة جزائرية وما فعلتة خلال البث المباشر .

وظهرت المذيعة وهي على البث المباشر أمام آلاف الجمهور وهي مرتبك وتبدو عليها علامات عدم الارتياح.

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وفي التفاصيل ذكرت مواقع جزائرية ان المذيعة ارتبكت بعد أعطاها رسالة عاجلة لتقرأها على الهواء أمام المشاهدين.

لكنها لم ترغب في ذلك وقررت عدم إكمال النشرة الإخبارية وانسحبت من قاعة التحرير واخذت قرار بعدم الدخول إليها.

الأمر الذي أثار اندهاش الجمهور لمعرفة ما كان في محتوى الرسالة وما الذي جعلها تغضب.