720 يوما مقاطعة التحلية لإسكان القفل بجازان - #عاجل

أعلن خط مياه التحلية مقاطعة الضخ لإسكان القفل بمحافظة صامطة بجازان منذ 720 يوما، رغم توسطها قريتي القرة والشعوب اللتين تنعمان بالتحلية، في وقت تكافح 163 فلة سكنية للمواطنين الانقطاع بالوايتات مرتين أسبوعيا، وسط معاناة السكان، فيما كشف مصدر بلدي لـ«دوت الخليج»، أن مشكلة انقطاع المياه تعود إلى وجود خلل في الضخ، والمواسير الموصلة، وأن المشروع يعتبر ضمن الاعتمادات لتنفيذه مستقبلا لسكان الإسكان، وحل المشكلة بشكل نهائي.

4 أسباب

وتسبب تسرب في بعض مواسير المياه عند مدخل العادية، في عدم اكتمال فرحتهم باستلام منازلهم، والتي تبددت منذ سنتين، نظير عدم إيصال المياه لمنازلهم، وقطعهم مسافات إلى قرية مجعر المجاورة للحصول على وايتات المياه للتعبئة بـ60 ريالا مرتين أسبوعيا.

استغلال العمالة

واستغلت العمالة الوافدة انقطاع مياه الإسكان، ورفعت الأسعار على المواطنين، ما نتج عنه تذمرهم، وشكلت هاجسا يؤرقهم، وتقديم شكاوى عدة، ومطالبة فرع الإسكان، والمطور العقاري بإنهاء معاناتهم، والتدخل عاجلا لإيصال المياه إلى المنازل، والنظر في الشكاوى المقدمة إليهم.

وأكد المواطن علي سهلي لـ«دوت الخليج»، أنه منذ السكن في الإسكان لم تنعم أسرته بوجود المياه، مشيرا إلى أنهم يعانون بشكل كبير من انقطاعها، وأن مراجعتهم لفرع وزارة الإسكان والمطور العقاري لم تلق نتيجة أو تجاوبا، مستغربا من عدم إيصالها للإسكان رغم إيصالها للقرى المجاورة والتي يتوسطها الإسكان وتمر من خلاله.