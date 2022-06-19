720 يوما مقاطعة التحلية لإسكان القفل بجازان - #عاجل

4 أسباب
وتسبب تسرب في بعض مواسير المياه عند مدخل العادية، في عدم اكتمال فرحتهم باستلام منازلهم، والتي تبددت منذ سنتين، نظير عدم إيصال المياه لمنازلهم، وقطعهم مسافات إلى قرية مجعر المجاورة للحصول على وايتات المياه للتعبئة بـ60 ريالا مرتين أسبوعيا.
استغلال العمالة
واستغلت العمالة الوافدة انقطاع مياه الإسكان، ورفعت الأسعار على المواطنين، ما نتج عنه تذمرهم، وشكلت هاجسا يؤرقهم، وتقديم شكاوى عدة، ومطالبة فرع الإسكان، والمطور العقاري بإنهاء معاناتهم، والتدخل عاجلا لإيصال المياه إلى المنازل، والنظر في الشكاوى المقدمة إليهم.
وأكد المواطن علي سهلي لـ«دوت الخليج»، أنه منذ السكن في الإسكان لم تنعم أسرته بوجود المياه، مشيرا إلى أنهم يعانون بشكل كبير من انقطاعها، وأن مراجعتهم لفرع وزارة الإسكان والمطور العقاري لم تلق نتيجة أو تجاوبا، مستغربا من عدم إيصالها للإسكان رغم إيصالها للقرى المجاورة والتي يتوسطها الإسكان وتمر من خلاله.
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