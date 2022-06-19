محمد بن مسعود - الدمام - فلكي دولي يكشف عن حدث هام جدا في سماء اليمن وهذا ما سيحدث ابتداء من الليلة وحتى الثلاثاء القادم

كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية الفلكي اليمني، أحمد الجوبي، اليوم السبت 18 يونيو 2022. عن دخول اليمن ابتداءً من الليلة ضمن نجم مهم في السماء. بالاضافة إلى منخفض جوي يبشر بالخير لكافة اليمنيين. وقال الفلكي احمد الجوبي في منشور له على صفحته الرسمية في فيسبوك: أن اليوم أول ايام نجم الهنعة. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وأضاف الجوبي، أن نجم الهنعة هو بداية الوقوف الصيفي والمرسى الثلاثاء القادم. وأشار الجوبي إلى أن هناك بداية منخفض جوي على اليمن متزامن مع قدوم نجم الهنعة. وأوضح الجوبي أن عيد الاضحى المبارك ١٤٤٣ سيصادف يوم السبت ٩ يوليو ٢٠٢٢ واول العشر من ذي الحجة سيكون يوم الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.

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