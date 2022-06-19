محمد بن مسعود - الدمام - استمرار الانفجارات العنيفة بمدينة مأرب ومصدر يكشف السبب

أفادت مصادر عن سماع دوي انفجار هو السادس هز مديرية حريب بمحافظة مأرب نتيجة قصف صاروخي جديد ، بعد ساعتين من قصف مماثل شنته جماعة استهدفت مناطق سكنية شمال وادي حريب واكدت مصادر محلية في مديرية حريب – مأرب ان القصف الصاروخي للحوثيين الليلة، هو أعنف تصعيد تشهده المديرية منذ بدء إعلان الهدنة مطلع أبريل الماضي تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : و أوضحت المصادر ان تصعيد عنيف للقصف الصاروخي بالتزامن مع استمرار تدفق تعزيزات المليشيات الحوثية والمعدات القتالية إلى جبهات القتال الجنوبية في مأرب

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