محمد بن مسعود - الدمام - مقاتل حوثي في صنعاء يصب ماء مغلي على وجهه زوجته وجسدها قبل تصفيتها بالرصاص .. تفاصيل

قبل أيام قليلة، زوجة تقوم بقتل زوجها بطريقة داعشية، تمثلت بذبح وقطع أوصال جثته وطباخته، جنوب العاصمة المحتلة صنعاء، وخلال الساعات القليلة الماضية، أقدم مسلح ينتمي إلى صفوف مقاتلي المليشيات الإيرانية، على قتل زوجته ببشاعة بذات المنطقة.



وافادت مصادر محلية، في محافظة ذمار جنوب صنعاء، بارتكاب المسلح الحوثي المدعو “معاذ محمد سعيد مناعش”، جريمة تكتسييها البشاعة، اذ قام بإطلاق الرصاص على زوجته.

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واضافت المصادر، أن الحوثي مناعش قتل زوجته بتصويب النار عليها، ثم بعد ذلك صب ماء مغلي شديد السخونة على وجهها وجسدها، في منزلهم الكائن بعزلة بني عبدالصمد مخلاف السمل بمديرية عتمة.



وما يزيد من بشاعة الجريمة، وفقاً للمصادر، هو أن أهالي العزلة، أبلغوا الجهات الأمنية التي تخضع لسيطرة المتمردين الحوثيين، ولكن البلاغ قوبل بعدم التحرك للجريمة، كون المجرم ينتمي لجماعة الحوثي.

ولم تشر المصادر، إلى أسباب ودوافع إرتكاب المسلح الحوثي معاذ جريمته بتلك الكمية الكبيرة من الكراهية والحقد.

وقبل أيام قليلة أقدمت زوجة تدعى مريم على قتل زوجها، عبر ذبحاته وتقطيعه إلى أوصال وحرقه داخل تنور حجري، فيما أقدم مواطن الجمعه، على تعذيب طفله زيد بمديرية الجراحي جنوب الحديدة، بصب الماء الساخن عليه بعد تقييده بالحبال، لمدة خمس ساعات ما أدى إلى وفاته نتيجة انصهار جلده وذوبان أعضائه الداخلية بفعل سخونة المياه التي صبها والده عليه.

وتزايدت في الآونة الأخيرة جرائم العنف الأسري والقتل والتعذيب والإخفاء بحق النساء والاطفال في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.