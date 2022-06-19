استعدادات مكثفة للجالية اليمنية في ولاية نيويورك في إقامة المهرجان الاستعراضي التراثي السنوي في #1634; #1638;من يونيو

محمد بن مسعود - الدمام - استعدادات مكثفة للجالية اليمنية في ولاية نيويورك في إقامة المهرجان الاستعراضي التراثي السنوي في ٢٦من يونيو

عبدالغني اليوسفي

تستعد الجالية اليمنية في ولاية نيويورك إلى إقامة مهرجانها الاستعراضي التراثي السنوي في ٢٦من يونيو وتكريم نجل الرئيس الشهيد الحمدي.



هذا وقد أعلن بلاغ صحفي صادر عن اللجنة الاعلامية

الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية تكرّم الرئيس الحمدي بطريقتها .

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ويعتبر هذه الفعالية الرمزية السنوية المتمثل في الموكب الاستعراضي اليمني الامريكي الرابع لعرض تراث واصالة وثقافة وتاريخ اليمن القديم والحديث والذي سيقام في ال 26 من يونيو الجاري ..

الموكب الاستعراضي هذا العام سوف يتزامن مع الحدث الابرز في تاريخ الجالية وهو مراسيم تسمية شارع الرئيس ابراهيم الحمدي ؛ والذي سيكون جزء في احد اهم شوارع منطقة البرنكس نيويورك ..

وحسب القائمين على الفعالية ؛ فإنها سوف تشمل عدداً من الأنشطة: مسيرات راجلة بالأزياء الشعبية والتراث اليمني ؛ كذلك مواكب راجلة لعدد من المنظمات والجمعيات اليمنية الامريكية ؛ وطاولات تجارية ودعائية مفتوحة لعدد من شركات ورجال الأعمال اليمنيين الامريكيين؛ ثم يليها إعلان مراسيم تسمية شارع ابراهيم الحمدي ؛ وأيضاً أمسية شعرية وفنية و وصلات غنائية وطنية لفنانيين يمنيين .

من جانبه قال الكابتن يحيى عبيد والذي يعتبر من الشخصيات المهمة والبارزة في متابعة الحكومة الامريكية منذ ثلاث سنوات للموافقة بهذا الانجاز : أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز ثقافة التنوع والتراث اليمني ، في إطار مساعينا الرامية إلى إظهار اليمني كما يجب ان يكون حضارياً امام الشعوب الاخرى ، وذلك من خلال التعاون القائم بين كل المكونات والجمعيات اليمنية الامريكية “.

وأضاف عبيد : “نسعى من خلال هذا الإنجاز إلى العمل بشكل مستمر من أجل تعزيز الوجود اليمني داخل أروقة المؤسسات الامريكية ؛ ومنح المجتمع اليمني الامريكي المكانة المستحقة “.

وقال عبيد : ان هذا الإنجاز البسيط الرمزي يعبر عن المكانة التي يحضى بها الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي في قلوب اليمنيين وتذكير الأجيال القادمة بحلمهم الذي كان يسكن كل يمني ..

من جانبه قال رجل الاعمال اليمني الامريكي محمد الجمري وهو مسئول لجنة الفعالية ” أن الجالية اليمنية اليوم اصبحت رقماً مهماً في الساحة الامريكية وعلينا الاستمرار في تكرار ما تم انجازه بإنجازات جديدة ..

ودعا الجمري كل ابناء المجتمع اليمني الامريكي إلى وحدة الصف والتعاون لما فيه خدمة القضية الوطنية الجامعة ومصلحة مجتمعنا في امريكا واهلنا في اليمن ..

الجدير بالذكر بأن أولاد الرئيس الحمدي ضمن الحضور الذي سيشهد توافد رسمي من حكومتي الجمهورية اليمنية و الولايات المتحدة الأمريكية على رأسهم سفير الجمهورية اليمنية لدى واشنطن وعدد المسؤلين اليمنيين والامريكيين ..

اللجنة الاعلامية