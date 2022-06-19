محمد بن مسعود - الدمام - اختتام بطولة الجند الثانية للمناظرات بالتعاون مع شبكة المناظرات

اختتمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا ،اليوم، البطولة الثانية للمناظرات بالتعاون مع شبكة مناظرات اليمن، حيث شارك في البطولة 30 طالبا وطالبة من مختلف الأقسام الأكاديمية.

وشهد الاختتام مناظرة نهائية حماسية بين الفريقين المتأهلين كانت قضيتها حول “ضرورة تعيين الشباب في المناصب القيادية” ، وتألق فيها فريقا الموالاة والمعارضة بصورة لافتة، شدت إعجاب الحاضرين، ونجح فريق المعارضة بإقناع لجنة الحكم بأدائهم أكثر من فريق الموالاة، وفاز الفريق بالبطولة.

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وشدد أمين عام الجامعة د. أمين الحيدري، على أهمية نشاط المناظرات كونه يسهم بشكل كبير في بناء شخصية الطالب مستقبلا، سواء في عمله أو في تعامله مع المجتمع، حيث يحتاج الطالب إلى فن التعامل مع الآخرين وإدارة الحوار معهم، والصفات القيادية التي يسهم نشاط المناظرات في صقلها.

وشكر الدكتور الحيدري عمادة شؤون الطلبة وإدارة الأنشطة الطلابية على رعاية وتنظيم البطولة الثانية، ومدير البطولة وفريقها المساعد، وأعضاء لجنة الحكم والطلاب المتألقين المشاركين في بطولات خارجية، واكتسبوا الخبرة التي جعلتهم حكاما للبطولة باقتدار.

وأشارت مدير البطولة الأستاذة دعاء الزمر إلى مسيرة البطولة التي أنطلقت في ١١ يونيو وسبقها يومان تدريبيان للجان الحكم بالتعاون مع شبكة المناظرات، واستمرت فترة التدريب ٣ أيام، قبل أن تنطلق البطولة الأربعاء وتستمر التصفيات إلى الخميس، حتى وصلت محطتها الأخيرة اليوم.

كما ثمنت الزمر اهتمام قيادة الجامعة بنشاط المناظرات وحرصهم على إقامة الأنشطة التي من شأنها أن ترتقي بالطلبة، في كافة الجوانب الحياتية. شاكرة شبكة مناظرات اليمن على تعاونهم لإنجاح البطولة.

واختتمت الفعالية بتكريم الفائزين وجميع المشاركين في البطولة، إضافة إلى لجنة الحكم والمدربين، واختيار أفضل خمسة متحدثين.

حضر الاختتام العقيد سمير الأشبط ،مساعد مدير شرطة تعز، وعميد شؤون الطلبة د. محمد الوهابي، ورئيس قسم الهندسة المدنية د. عبدالكريم القادري، ومدير الإعلام الاستاذ فارس البنا ومنسق الشؤون الأكاديمية الأستاذ أيمن القدسي.

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