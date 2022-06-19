محمد بن مسعود - الدمام - تعز .. لقاء تنظيمي للقيادات الشبابية والطلابية بفروع المؤتمر بمحافظة وجامعة تعز

السبت 18 يونيو 2022

عقد صباح اليوم بمقر فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز لقاء تنظيمي لقيادات القطاع الشبابي والطلابي بفروع المؤتمر بالمحافظة وجامعة تعز برئاسة الأخ عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة الشيخ عارف علي جامل وبحضور أعضاء قيادة الفرع مهيوب الحبشي وعلي سرحان ومحمد عبده سفيان وسلطان القيسي وعبدالله العليمي وعضو قيادة فرع المؤتمر بجامعة تعز الدكتور خالد النجار تم فيه مناقشة مجمل القضايا التظيمية والسياسية والعامة وهموم ومشكلات الشباب والطلبة المؤتمريين.

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وفي بداية اللقاء تحدث الأخ رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة مرحبا بالشباب والشابات والطلاب والطالبات الحاضرين ملتمساً العذر لمن لم يتمكنوا من الحضور من المديريات البعيدة عن مركز المحافظة .. مؤكداً أهمية هذا اللقاء مع قيادات الشباب والطلاب المؤتمرين كون الشباب والطلاب هم الركيزة الأساسية سواء في العمل التنظيمي والسياسي للمؤتمر الشعبي العام وفي العمل الوطني بشكل عام فالشباب هم من سيقودون مسيرة الثورة والجمهورية والوحدة والتحولات الوطنية والتنموية وبناء اليمن الجديد .. مشيراً الى الظروف الصعبة التي مر بها المؤتمر الشعبي العام ومايزال منذ العام 2011م ورغم الصدمات والهزات العنيفة التي تعرض لها الا أنه مازال متماسك بقاعدته الجماهيرية الكبيرة التي أسقطت كل الرهانات بأن المؤتمر قد أنتهى باستشهاد القائد المؤسس رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر السابق الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ولكن المؤتمريين وخاصة في محافظة تعز أثبتوا أن المؤتمر عصيُ على الإنكسار وأنه رقم صعب في المعادلة السياسية لايمكن تجاوزه .

وتطرق جامل الى عملية إستعادة دور المؤتمر ومكانته ونشاطه التنظيمي والسياسي والجماهيري في محافظة تعز بجهود ذاتية وأنه أصبح الفرع الوحيد على مستوى الوطن الذي له نشاط تنطيمي وحضور سياسي وجماهيري ملموس.

وقال:نحن في قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة وجامعة تعز والأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام نعول كثيراً على دور شبابنا وطلابنا ذكوراً وإناثاً في العمل الوطني والسياسي والتنظيمي خلال المرحلة الحالية التي يمربها الوطن منذ إنقلاب الميليشيات الحوثية الكهنوتية واستيلائها على الدولة بدعم من دولة إيران الصفوية في سبتمبر عام 2014م وتفجيرها للحرب القذرة مطلع العام 2015م والتي مازالت مستمرة حتى اليوم ولذلك يجب على الجميع الإلتفاف حول القيادة السياسية الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي لإنهاء إنقلاب الميليشيات الحوثية واستعادة الدولة والجمهورية وتحقيق السلام الشامل والدائم في ربوع الوطن.

وأضاف: لقد كان شباب محافظة تعز بما فيهم شباب المؤتمر في مقدمة الصفوف لمواجهة الميليشيات الحوثية وسقط الألاف منهم شهداء وجرحى ومازالوا حتى اللحظة يسطرون أروع الملاحم البطولية في مواقع الشرف والبطولة ليس في تعز وحسب ولكن في مختلف الجبهات بالمحافظات الأخرى مقدمين أرواحهم رخيصة فداء للوطن والثورة والجمهورية والوحدة.

وأكد قائلاً: سنولي قطاع الشباب والطلاب ذكوراً وإناثاً في عموم فروع المؤتمر بالمحافظة وجامعة تعز والجامعات والكليات والمعاهد الخاصة كل الإهتمام والرعاية وتبني قضاياهم وهمومهم ومشكلاتهم وسيتم تفعيل آلية الإتصال والإتصال التتظيمي بين مختلف الأطر الشبابية على مستوى فرع المؤتمر بالمحافظة والجامعة والفروع والمراكز والجماعات التنظيمية في عموم الفروع بالدوائر وسيتم بإذن الله عقد الدورات التأهلية والتثقيفية لشباب وشابات المؤتمر في المجالات السياسية والتنظيمية والثقافية وتنمية قدراتهم وابداعاتهم وتبني مواهبهم في مختلف المجالات وغرس قيم الولاء الوطني في نفوسهم.

كما تحدث الأخ مهيوب الحبشي عضو قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة عن دور شباب وشابات المؤتمر الشعبي العام وضرورة تصدرهم للمشهد السياسي والجماهيري والإجتماعي خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي يمربها وطننا وشعبنا اليمني وفي مقدمة ذلك التصدي لثقافة الخرافة والنزعات المذهبية والطائفية والعنصرية والمناطقية التي تعمل الميليشيات الحوثية الكهنوتية على ترسيخها بمختلف الوسائل والأساليب وثقافة الغلو والتطرف الديني والسياسي .

وأكد الحبشي على ضرورة أن يستوعب شباب وشابات المؤتمر مفاهيم الميثاق الوطني الذي يعد الوثيقة الوطنية المثلى التي يتفاخر بها المؤتمريين كمنهاج فكري وطني خالص وكذاك إستيعاب جميع أدبيات المؤتمر الشعبي العام وتجسيد قيم الدين الإسلامي والولاء الوطني في سلوكياتهم وممارساتهم

كما تحدث الاخ علي سرحان عضو قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة مؤكداً أن الشباب هم الطاقات المتجددة وهم من تعول عليهم الشعوب في تحقيق النهوض والتقدم والتطور والنمو والرخاء ولذلك يتم الإهتمام بإعدادهم وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل.

وقال :نحن في المؤتمرالشعبي العام نعول كثيراً على أبناءنا الشباب والشابات المؤتمريين في قيادة عجلة التغيير والبناء والتنمية والتطوروالإزدهار وتحقيق النهضة الشاملة وبناء اليمن الجديد والإرتقاء به الى مصاف الدول المتقدمة.

وتحدث الدكتور خالد النجار عضو قيادة فرع المؤتمر بجامعة تعز حول وضع فرع المؤتمر بالجامعة بشكل عام والقطاع الشبابي والطلابي والجهود التي تبذل من قبل قيادة فرع المؤتمر بالجامعة لتفعيل النشاط التنظيمي بجهود ذاتية.. مشيراً الى أن فرع المؤتمر حالياً بدون مقر ولا إعتماد لممارسة المهام التنظيمية وطالب بضرورة أن تولي الأمانة العامة للمؤتمر الإهتمام الكامل بفرع المؤتمر بالجامعة لماله من أهمية كبيرة.. منوهاً الى الجهود التي تبذل من قبل قيادات المؤتمر في الجامعة في تفعيل النشاط التنظيمي وإستعادة الدور الزيادي للمؤتمر.

بعد ذلك فتح باب النقاش وتحدث عدد من الشباب والشابات حول مختلف القضايا التنظيمية والسياسية والهموم والمشكلات التي يعنيها شباب وشابات المؤتمر منذ العام 2011م وما تعرضوا له من إرهاب فكري وسياسي من قبل كوادر الأحزاب الأخرى.

كما تحدثوا عن الفجوة التي حدثت بين قيادات وقواعد المؤتمر خلال السنوات الماضية بسبب الإنقلاب الذي قامت به الميليشيات الحوثية الكهنوتية واستيلائها على السلطة بقَوة السلاح وبدعم من دولة إيران الفارسية وإشعالها للحرب التي مازالت تدور رحاها في الوطن.

وطالب المتحدثون بضرورة إستعادة المؤتمر لدوره الرائد في الساحة الوطنية وتفعيل آلية الإتصال والتواصل التنظمي بين مختلف الأطر التنظيمية وإعطاء قطاع الشباب والطلاب إهتماماً خاصاً وخصوصاً الطلبة الجامعيين والشباب المتخرجين.

كما طالبوا بضرورة إعادة النظر في قيادة القطاع الشبابي والطلابي بقيادة فرع المؤتمر بالمحافظة وتكليف قيادة فاعلة من ثلاثة شباب وفتاتين كون قطاع الشباب والطلاب يمثل الشباب والشابات والطلاب والطالبات وليس الشباب والطلاب الذكور فقط.

وتم التعقيب على ماطرحه المتحدثين من قبل الأخ رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة الشيخ عارف جامل.. مؤكداً أن ماطرحوه من أراء وملاحظات وهموم ومشكلات سيتم أخذها بعين الإعتبار من قبل قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة والجامعة.

هذا وقد تم تشكيل لجان تنظيمية وسياسية وثقافية وإعلامية من الحاضرين لتفعيل القطاعين الشبابي والطلابي بعموم فروع المؤتمر في الدوائر بمديريات المحافظة وجامعة تعز.