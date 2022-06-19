“برنامج خادم الحرمين للابتعاث”: 6 خطوات لتيسير تجربة المبتعثين السعوديين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، تيسير تجربة الابتعاث من خلال عدد من المحاور والآليات. وأوضح البرنامج في إنفوجرافيك على حسابه بتويتر، أن هناك 6 خطوات تيسير تجربة الابتعاث تتمثل في رفع جاهزية المبتعث قبل التوجّه لبلد الابتعاث وتوطين برامج اللغة للمبتعثين، والابتعاث إلى أفضل المؤسسات العالمية، وإتاحة الفرصة للمتميزين علمياً، وتنويع مجالات ومسارات الابتعاث، وبناء الشراكات المحلية والدولية.

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