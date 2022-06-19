محمد بن مسعود - الدمام - مواطن بحائل يقرر دعوة صديقه على العشاء .. وبعد إرسال رسالة إليه على الواتساب حدثت المفاجأة!

كشف الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط مشعل السديري عن قصة حدثت لمواطن في حائل تسببت له في خسائر كبيرة بعدما قرر دعوة صديقه على العشاء حيث أرسل رسالة بالخطأ على “قروب” الواتساب.

وقال : ” تسببت رسالة (واتساب) بالخطأ أرسلها مواطن بمنطقة حائل السعودية في تكبده مبلغاً مالياً كبيراً لإعداد وليمة عشاء كبرى في إحدى الاستراحات، وكان المواطن قد بعث برسالة عبر تطبيق (واتساب) إلى أحد أصدقائه يدعوه فيها لتناول العشاء، لكنه أرسلها بالخطأ لكل قائمة الاتصال على جواله “.

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وتابع : ” فوجئ المواطن بعدها بعشرات الرسائل بالموافقة على الدعوة وتأكيد الحضور للوليمة، ليضطر بعدها إلى البحث عن استراحة وشراء عدد من الذبائح لاستيعاب العدد الكبير من المدعوين للعشاء، إلا أن المفارقة في الواقعة أن جميع المدعوين حضروا الوليمة إلا الشخص الذي كان معنياً بالرسالة، إذ إنه (طنّش)، لأنه على حد قوله عن ذلك الصديق: (نتن) – أي بخيل -، إنه لا يعزمني إلا على (بليلة)، أو على ساندوتش (شاورمة) – والحمد لله أن ربي (جاب مناخيره بالأرض) “.