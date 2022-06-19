شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مدينة حجاج أبو عجرم تستقبل طلائع الحجاج العراقيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم في منطقة الجوف مساء أمس أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر البر من الدول المجاورة ، حيث وصل من جمهورية العراق الشقيق باكورة طلائع حجاج البر والذين عبروا الحدود السعودية عبر منفذ جديدة عرعر تحت منظومة متكاملة من الخدمات الصحية و الإنسانية بدعم وإشراف من وزارة الحج والعمرة .

وكان في استقبالهم محافظ دومة الجندل الدكتور طلال مشل التمياط ورئيس مركز أبو عجرم بدر بن طراد الشمري.

وقدمت الفرق التطوعية الورود على الحجاج، كما قدم لهم الخدمات اللازمة ومساعدتهم مع تقديم الضيافة والرعاية الصحية اللازمة وتوزيع المصاحف والكتيبات الإرشادية وتوجيههم إلى أماكن المبيت بمشاركة عدد من الأجهزة الحكومية الخدمية.

وعبر عدد منهم عن شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما أحيطوا به من حفاوة وتقدير مع تقديم أفضل الخدمات لهم، داعين لهذه البلاد بأن يحفظ الله حكومتها وشعبها من كل مكروه على ما يقدمون للإسلام والمسلمين من خدمات على مر الأزمان.