شكرا لقرائتكم خبر عن النادي السعودي بـ«سانت توماس» يحتفي بالخريجين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم النادي السعودي بجامعة سانت توماس في الولايات المتحدة الأمريكية، حفل تكريم للطلبة الخريجين في الولاية مؤخرا، وشمل التكريم الطلاب الخريجين من جامعات مينيسوتا وسانت توماس وكنكورديا ومنكيتو.

بدأ الحفل بمسيرة بداية مع طلاب الدراسات العليا ثم البكالوريوس، تلا ذلك الحفل الخطابي، بعد ذلك ألقى رئيس النادي عبدالله عسيري كلمة هنأ فيها الخريجين، مثمنا جهودهم خلال السنوات الماضية، ومتمنيا لهم مستقبلا أفضل في مراحل حياتهم القادمة. وهنأت المبتعثة حياة آل راكة، في كلمتها نيابة عن الخريجين، المبتعثين، وشكرت كل من ساندهم خلال مسيرتهم، داعية الجميع إلى الاجتهاد والاندماج مع المجتمعات، وكسب المعرفة طول فترة الابتعاث.