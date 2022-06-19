شكرا لقرائتكم خبر عن «إحسان» تقدم منحا تعليمية لمستفيدات «أيامى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدعم سخي من أهل الخير، وامتداد لعطاء منظومة العمل الخيري «إحسان»، قدمت الجمعية السعودية الأهلية لرعاية الأرامل والمطلقات «أيامى»، منحة تعليمية لمستفيداتها، وأوضحت مشرفة القسم النسائي هيا الناصر، أن هذه المنح التعليمية تأتي ضمن جهود جمعية «أيامى» في الرعاية النوعية لشؤون الأرامل والمطلقات، وسعيا إلى تأهيل المستفيدات علميا، وإكسابهن مهارات تمكنهن من الالتحاق بسوق العمل.

وأوضحت أن هذه المنح التعليمية معتمدة من مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني، من خلال أكاديميات متخصصة.وفي ختام حديثها، شكرت منظومة «إحسان» للعمل الخيري على الجهد الكبير الذي تبذله في إيصال صدقات المحسنين وتبرعاتهم إلى مستحقيها، وثمنت الدور الذي تقوم به «إحسان» في ظل الحكومة الرشيدة التي أخذت على عاتقها دعم أعمال الخير وتذليل السبل كافة لها، وحرص ولاة أمرنا على أن تكون المملكة رائدا من رواد العمل الخيري.