شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل «عالمي التبرع بالدم» في القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعَّل مستشفى القطيف المركزي اليوم العالمي للتبرع بالدم، والذي يصادف 14 يونيو، تحت شعار «التبرع بالدم بادرة تضامن»، بمستشفى الأمير محمد بن فهد العام، وأمراض الدم الوراثية.

وهدفت الفعالية للتثقيف والتشجيع على التبرع بالدم بين أفراد المجتمع، وزيادة الوعي بمنتجات الدم الآمنة، وأهمية المبادرة من أجل إنقاذ حياة الآخرين.

كما فعَّل قسم مكافحة العدوى بـالمستشفى حملة غسيل الأيدي، والتي تهدف للتعريف بطرق الغسيل الصحيحة، باعتبارها أحد أكثر الطرق فعالية لمنع انتشار الجراثيم، ومنع انتقال العدوى من شخص لآخر.

وكان القسم قد نظم مؤخرا دورة تعليمية تهدف إلى خفض عدوى الدم المرتبطة بقسطرة الدم المركزية، وذلك ضمن تفعيل إستراتيجية Go Green، بمشاركة الأقسام المعنية.