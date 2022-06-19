شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال يزينون فعاليات «يوم أخضر لأبطال الكلى» في «إيثار» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية «إيثار»، فعاليات «يوم أخضر لأبطال الكلى»، بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وشارك أطفال الكلى في زراعة الأشجار بأحدث التقنيات من خلال منصة «نباتك»، واختتمت الفعاليات بغرس الأشجار في الأماكن المخصصة بالجامعة، وتسجيلها باسم الأطفال المشاركين.

تقنيات التشجير

وأوضحت المدير التنفيذي للجمعية، وعد شراحيلي، أن هذه الفعالية تأتي تزامنا مع ختام فعاليات المعرض الدولي لتقنيات التشجير الذي أقيم مؤخرا بالرياض، وكذلك ضمن مشاركات القطاعات في مبادرة «يوم أخضر لوطن أخضر»، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري لجمعية «إيثار»، والتي تستهدف زراعة 100 ألف شجرة في المنطقة.

التعليم بالترفيه

وأشارت إلى أن الفعالية جاءت لدعم أطفال الكلى وأسرهم، وتثقيفهم بما يفيدهم صحيا وبيئيا، من خلال التعليم بالترفيه، وتحفيزهم وتشجيعهم على تبني حياة صحية، إضافة إلى إلقاء الضوء على هذه الفئة، سعيا لنشر ثقافة التبرع بالأعضاء في المجتمع، لدعم الأطفال والمرضى المحتاجين للزراعة.

مشاركة الأطفال

وأضافت: شهدت الفعاليات مشاركة الأطفال وعوائلهم، حيث ضمت أركانا تثقيفية صحية، وركن طهي صحي بإشراف إحدى الأكاديميات المتخصصة في الطهي، وركنا للألعاب الترفيهية، إضافة إلى ركن رسم وتلوين، وركن تحقيق الأمنيات والهدايا، وذلك بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، كما استكملت الفعاليات في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، حيث تم تعريف الأطفال وأسرهم بمبادرة «السعودية الخضراء» ومستهدفاتها، سعيا نحو الوصول إلى الحياد الصفري للكربون بحلول عام 2060 لبيئة صحية مستدامة، توفر فرصا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفرص عمل نوعية للجيل المقبل من القادة في المملكة، إضافة إلى تعزيزها العلاقات الدولية التي ستترك تأثيرا إيجابيا في المنطقة والعالم.