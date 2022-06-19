شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مستفيدة من دورة صناعة الصابون بضمان الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ القسم النسائي بتميكن الضمان الاجتماعي بالأحساء، دورة «فن صناعة الصابون المنزلي واللوشن»، على مدى يومين، بحضور ٥٠ مستفيدة.

قدمت الدورة المدربة خلود عبدالله السعيد، وتناولت فيها عدة محاور أساسية، منها: أساسيات صناعة الصابون الطبيعي، وطريقة وضع الإضافات للصابون «عطر، أعشاب، ألوان»، وكيفية صناعة الصابون الصلب بالطريقتين الحارة والباردة، وعمل اللوشن وتعطيره وتلوينه.

واستهدفت الدورة مستفيدات الضمان لتعليمهن فن صناعة الصابون المنزلي واللوشن من الصفر إلى الاحتراف، لمساعدتهن على البدء في فتح مشروع منزلي خاص بهن بأقل التكاليف، ولتمكينهن من الاستقلال المادي.

وتأتي هذه الدورة امتدادا لعدة برامج ودورات سابقة نفذها القسم لتمكين مستفيدات الضمان وتأهيلهن إلى ما يقتضيه سوق العمل.