شكرا لقرائتكم خبر عن الحجاجُ العراقيون يشيدون بالخِدْمَاتِ المقدمةِ لهم في منفذَ جديدة عرعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشادَ حجاجُ بيتِ الله الحرام القادمون من جمهورية العراق الشقيقة بالتجهيزات التكاملية العالية فور وصولهم منفذ جديدة عرعر البري التابع لمنطقة الحدود الشمالية اليوم،الذين يمثلون الدفعةَ الأولى من قوافل الحجاج الذين يتجاوز عددهم ١٨٠٠ حاجٍ معبرين عن ما لمسوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتجهيزات السريعة في إنهاء إجراءات الوصول والخِدْمَاتِ الصحيةِ والطبيةِ المقدمةِ وغيرها من الخِدْمَاتِ.

و عبَّروا عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن والخِدْمَاتِ التي تُقَدِّمُها الجهاتُ المعنيةُ ذاتُ العلاقة بشؤون الحج والحجاج ,مشيدين بالتسهيلات والخِدْمَاتِ الجليلةِ التي قُدِّمَتْ لهم في منفذ جديدة عرعر البري.

يُذكر أنَّ مرافقَ الخِدْمَاتِ بمنفذ جديدة عرعر البري تعملُ على مدار الساعة خلال فترة دخول حجاج بيت الله الحرام، إذْاستعدت الجهاتُ المعنيةُ منذُ وقتٍ مبكرٍ ونَفَّذَتِ الخططَ المُعَدّةَ لها بشكل دقيق.