شكرا لقرائتكم خبر عن الحرارة تصل لـ50 مئوية.. 6 نصائح للوقاية من ضربة الشمس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر مختصون من التعرض لدرجات الحرارة العالية التي تشهدها مناطق المملكة، ومنها الشرقية، والتي تصل إلى 50 درجة مئوية خلال الأيام القادمة، وما يصاحبها من ضربات شمس وإجهاد حراري، وأوصوا بتجنب الخروج تحت الشمس في فترات الذروة، وشرب الكثير من المياه، ووضع قبعات على الرأس، وارتداء ملابس خفيفة فاتحة، ونظارات شمسية، وكريمات واقية. وقالت استشاري الأمراض الباطنة بمستشفى الملك فهد الجامعي في جامعة الإمام عبدالرحمن، د. عائشة العصيل إنه يجب الحرص من الجميع على عدم التعرض للشمس بشكل مباشر، تحديدا ما بين العاشرة صباحا والساعة الرابعة مساء؛ لأنه في هذه الفترة تكون أشعة الشمس ضارة بشكل كبير على الجسم، مع الحرص على لبس القبعات أو المظلات للوقاية من أشعة الشمس، ووضع واقٍ للحماية، واستعمال النظارات الشمسية عند الخروج من المنزل، وتناول كميات جيدة من الماء، لتعويض الفاقد عن طريق العرق، وتجنب وضع الأدوية في السيارة، وهي في وضع الإغلاق، ولمرضى الأنيميا المنجلية والسكري والضغط عليهم تناول كميات كبيرة من الماء وتناول الأدوية في مواعيدها. من جهتها، أضافت الأستاذ المساعد بقسم طب الأسرة والمجتمع د. غادة اليوسف: يفضل تقليل الخروج في فترة الذروة لدرجات الحرارة، والعناية بالأطفال والحرص على اللعب في الأماكن الظليلة، وارتداء الملابس الخفيفة، واختيار الألوان الفاتحة التي لا تمتص الأشعة، والحرص على وضع قبعة على رأس الرضيع أو الطفل من أجل حمايته، واستخدام كريمات واقية من الشمس، ولبس النظارات الشمسية من أجل حماية العين من الأشعة الضارة، مبينة أن ضربة الشمس أو الإجهاد الحراري هما حالة مرضية تنتج عن ارتفاع درجة حرارة الجسم، نتيجة الإجهاد البدني في درجات الحرارة المرتفعة.