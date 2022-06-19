شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 12 فائزا بجائزة «البطالية للإبداع والتميز» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، وبحضور وكيل المحافظة معاذ الجعفري، كرمت جائزة «البطالية للإبداع والتميز» في نسختها الثالثة، 12 متميزا ومتميزة في مجالات مختلفة منها التعليم والبحث الأكاديمي وريادة الأعمال.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البطالية الخيرية م. إبراهيم الحاجي إنه مضى على تأسيس الجمعية أكثر من 46 عاما تحققت خلالها الكثير من الإنجازات والمكتسبات على صعيد الخدمة الاجتماعية بمختلف البرامج: الرعاية، والتدريب والتأهيل، والتوعية، والاستثمار والتنمية الاجتماعية. لافتا إلى أن جائزة الإبداع والتميز من ضمن البرامج والمبادرات التنموية، وكانت الانطلاقة في نسختها الأولى في عام 2018.

وكرم وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري خلال الحفل 12 متميزا ومتميزة وهم في مجال «التعليم: مؤيد بن علي الياسين، وأحلام محمد المطوع»، وفي مجال «الباحث الأكاديمي: د. سلمان الجبران، ود. محمد الحاجي»، وفي مجال «الزراعة: المزارعان: ناصر البوحسن، حسن الجبران» وفي مجال «رائد الأعمال: علي الياسين، ورباب وفاطمة الحاجي». وفي مجال «الشباب الواعد: الطلاب علي المسبح، وحسن المسبح، والطالبات زينب المسلم، وفاطمة الأجود».