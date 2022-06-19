شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة طن خضراوات وتمور من «الجائلة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادرت بلدية غرب الدمام ضمن أعمال المراقبين لمنع البيع الجائل في الطرقات والشوارع بالنطاق الإشرافي للبلدية، أكثر من طن من الخضراوات والتمور خلال الأسبوع الماضي، مع تطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

ونفذت إدارة الأسواق 94 جولة على المنشآت التجارية خلال الأسبوع الماضي للتأكد من توافر الاشتراطات البلدية، مؤكدة تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المنشآت المخالفة.

ولفتت البلدية إلى أنه حرصا على سلامة الغذاء وقياس مستوى جودة الأغذية المقدمة للمستهلكين، أخذت عينات عشوائية من الأغذية لفحصها في المختبر المركزي لأمانة المنطقة الشرقية للتأكد من سلامتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية.

ومن جانب آخر، حجزت لجنة نهل الرمال شيول و12 معدة لقيامها بتجريف الأراضي ونهل الرمال من المناطق غير المخصصة.