شكرا لقرائتكم خبر عن «التحديات البيئية» يوصي بالتحول للسيارات الكهربائية والزراعة العضوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت توصيات مؤتمر التحديات البيئية «لنعمل معا محليا من أجل إيجاد الحلول عالميا»، الذي نظمه مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية «أبصر»، ضرورة استبدال المركبات التي تستخدم البنزين بالمركبات الكهربائية، والتشجيع على استخدام وسائل النقل العام، واستخدام المزيد من الطاقة المتجددة بدلا من استخدام الطاقة الأحفورية، واستخدام مكيفات الهواء الأوتوماتيكية في حال كانت درجات الحرارة مرتفعة أو منخفضة جدا، واستخدام الدراجات بدلا من السيارات للذهاب لمسافات قصيرة.

تقنيات رقمية

وشددت التوصيات على أهمية الحفاظ على الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة دون التأثير على البيئة من خلال تشجيع نشر التقنيات الرقمية في الزراعة كاستخدام الروبوتات لقطف الأعشاب والفواكه، ودعم تسويق منتجات صغار المزارعين لبيع منتجاتهم، وتشجيع المستثمرين في الزراعة والموارد الغذائية في القطاعين العام والخاص على الاستثمار في الأراضي الزراعية في الداخل والخارج للاستفادة من المحصول الغذائي، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لمكافحة تغير المناخ لجعل الظروف البيئية أنسب للممارسات الزراعية، مما يساعد على إنتاج المزيد من الغذاء للبلدان المكتظة بالسكان، فضلا عن استخدام الزراعة المائية لتعزيز آفاق الزراعة المستدامة. إضافة إلى اعتماد الزراعة البيولوجية والحد من استخدام المبيدات الكيميائية، واستخدام تقنية التنقيط لسقي النباتات، واستبدال الزراعة التقليدية بالزراعة العضوية.

أنظمة مزدوجة

وأوصى المؤتمر باستخدام مولدات المياه في الغلاف الجوي في المدن الساحلية السعودية التي تتواجد بها مستويات رطوبة عالية، لحل مشكلة ندرة المياه في المملكة، والعمل على تنقية مياه الصرف الصحي، والزراعة باستخدام مواد كيميائية أقل للحد من تلوث التربة الذي يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية، واستخدام أنظمة المياه المزدوجة لتعزيز إمدادات المياه العامة، واستخدام نظام الري الأوتوماتيكي لسقي النباتات حسب اللمعان والرطوبة، والعمل على تحسين أنظمة الري. وعلى المستوى الفردي، يمكن للفرد أن يساهم في ذلك من خلال استخدام كمية أقل من البلاستيك وإعادة تدويره لصنع منتجات جديدة، وخلق طرق لجمع مياه الأمطار لاستخدامها في الشرب، والقيام بزراعة الأشجار والنباتات لامتصاص الكربون.

مسؤولية مجتمعية

وكان «أبصر» نظم المؤتمر بمشاركة مجموعة من مدارس المنطقة المحلية والعالمية بهدف المساهمة الفعالة في رؤية السعودية 2030، والمساهمة في مبادرة المملكة «السعودية الخضراء»، وللمشاركة في نموذج الأمم المتحدة «MUN» الذي يركز على أهمية المحافظة على البيئة. وتضمن المؤتمر عدة جلسات وورشا علمية مختلفة، ومعرضا مصاحبا على مدار يومين، وشارك خلالها أكثر من 160 طالبا وطالبة من 4 مدارس، وأكثر من 20 جنسية مختلفة، وبعدة لغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية. وأبانت أمين عام مجلس المسؤولية -أبصر- لولوة الشمري، أنه انطلاقا من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى إنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه المواطن والمقيم والزائر تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم في ظل اقتصاد وطني مزدهر، عمل المجلس على اقتراح، وتخطيط وتبني المبادرات المنبثقة من ھذه الرؤية التي تساهم في توفير بيئة حضرية محلية ذات مواصفات صحية للسكان، مع استمرارية التحسين للمرافق العامة والبنية التحتية لتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة تنعكس على مستوى جودة الحياة بالمنطقة الشرقية ومحافظاتها، والارتقاء بجودة الخدمات وتحسين المشهد الحضري بالمدن وأنسنتها.

متابعة حثيثة

وأضافت إن ذلك جاء وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري لمجلس المسؤولية -أبصر-، وبمتابعة حثيثة من صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود رئيسة أمناء مجلس المسؤولية -أبصر-، لأهمية صناعة مبادرات بيئية مختلفة وأهمية مساهمة الفرد بالمجتمع فيها، بما يعود بالنفع للصالح العام، وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وأهداف مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، والتي تعود بالنفع العام على الإنسان والمكان والاستدامة والمحافظة عليهم للأجيال القادمة، مشيرة إلى دور مشاركة الطلاب والطالبات في خلق الفرص والأفكار التي من شأنها أن تساهم بشكل كبير فيها.

توليد المياه من الغلاف الجوي للمدن الساحلية السعودية