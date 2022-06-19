شكرا لقرائتكم خبر عن «القطيف المركزي» يحتفي بعالمي ضغط الدم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعل مستشفى القطيف المركزي احتفالية اليوم العالمي لضغط الدم، بعنوان «اعرف ضغط دمك وتحكم فيه لتعش بصحة مستدامة»، والتي تستمر لمدة يومين.

وكان المستشفى فعل اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يصادف 14 يونيو تحت شعار «التبرع بالدم بادرة تضامن» بمستشفى الأمير محمد بن فهد العام وأمراض الدم الوراثية والتي تهدف إلى التثقيف والتشجيع على التبرع بالدم بين أفراد المجتمع.

ونظم قسم مكافحة العدوى في المستشفى وبمشاركة الأقسام المعنية دورة تعليمية بعنوان «central line management»، والتي تستهدف خفض عدوى الدم المرتبطة بقسطرة الدم المركزية، وذلك ضمن تفعيل إستراتيجية Go Green لوزارة الصحة وتجمع الشرقية الصحي، كما تضمنت الدورة خمس محاضرات تثقيفية وورشة عمل.