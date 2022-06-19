شكرا لقرائتكم خبر عن 260 زيارة رقابية تضبط 83 مخالفة بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت 261 زيارة نفذتها بلدية الظهران خلال الأسبوعين الماضيين على المنشآت التجارية، عن ضبط 83 مخالفة.

ولفتت بلدية الظهران إلى رصد إدارة صحة البيئة 25 مخالفة خلال 200 زيارة للمنشآت الصحية. فيما ضبطت إدارة خدمات الشاطئ 46 مخالفة، وأغلقت منشأتين خلال 19 زيارة. وأتلفت إدارة الرقابة النسائية 20 منتجا غذائيا، ورصدت 8 مخالفات خلال 13 زيارة، كما نفذت إدارة الأسواق 29 زيارة أسفرت عن ضبط منشأتين مخالفتين وتوجيه 28 إنذارا من قبل إدارة النظافة.

وأوضح رئيس بلدية الظهران م. فيصل القحطاني أن البلدية تواصل جولاتها الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية، لمراقبة مدى التزام المنشآت ومنافذ البيع بتطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية، والتأكد من سلامة تراخيص تلك المنافذ والإجراءات المتبعة فيها. مؤكدا حرص البلدية ومسؤوليتها تجاه عرض وبيع المواد الغذائية بطريقة تضمن سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين. داعيا الجميع للتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظات ومخالفات عبر مركز البلاغات 940.