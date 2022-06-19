شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. «الشورى» يحسم تقريري «النقل» والهيئة السعودية للفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحسم مجلس الشورى، غدا الإثنين، قراره بالتصويت على وجهات نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1442 / 1443هـ، وملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقريرين السنويين للهيئة العامة للنقل، والهيئة السعودية للفضاء للعام المالي 1442 / 1443هـ.

ويناقش المجلس خلال جلسته الافتراضية، التقرير السنوي لوزارة العدل، والهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1442 / 1443هـ، ويدرس المجلس في الجلسة ذاتها التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1442 / 1443هـ، وهيئة كفاءة الإنفاق للعام المالي 1442 / 1443هـ، إلى جانب التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1442 / 1443هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن نظام المساهمات العقارية، وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1442 / 1443هـ، إضافة إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وخلال جلسته بعد غد الثلاثاء، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1442 / 1443هـ، ووجهة نظر الثقافة والرياضة والسياحة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1442/ 1443هـ، ووجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في مشروع نظام الخطوط الحديدية، وفي الجلسة ذاتها يناقش التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر للعام المالي 1442/ 1443هـ، والتقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1442/ 1443هـ، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء للسنة المالية 1442/ 1443هـ، كما يناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للعام المالي 1442/ 1443هـ، إضافة إلى التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1442/ 1443هـ، كما يدرس التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1442/ 1443هـ، إلى جانب مناقشة تقرير مقدَّم من لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1442 /1443هـ.

وخلال جلسة الأربعاء، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تجاه ما أثير من ملحوظات ومرئيات من قبل أعضاء المجلس إزاء التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1442/ 1443هـ، ووجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، في التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للسنة المالية 1442/ 1443هـ.

كما يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للسنة المالية 1442 / 1443هـ، ويستمع لوجهتي نظر والتوصيات النهائية من لجنة المياه والزراعة والبيئة، في التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 1442/ 1443هـ، والتقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للسنة المالية 1442 / 1443هـ.

بعد ذلك يناقش المجلس التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1442 / 1443هـ، والتقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1442 / 1443هـ، إلى جانب التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1442 / 1443هـ، والتقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1442 / 1443هـ، والتقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1442 / 1443هـ، ويطرح المجلس للمناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1442 / 1443هـ، وتقرير لجنة حقوق الإنسان للعام المالي 1442 / 1443هـ.