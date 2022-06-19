شكرا لقرائتكم خبر عن منفذ «جديدة عرعر» يستقبل أولى طلائع حجاج العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أمس، في منفذ جديدة عرعر الحدودي، رئيس هيئة الحج العراقية سامي المسعودي، بمناسبة وصول الدفعة الأولى من حجاج جمهورية العراق.

وأكد سموه أن ما تقدمه مختلف الجهات العاملة في المنفذ يأتي في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - وعنايتها بضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم إلى المملكة، عبر المنافذ المختلفة ليكملوا رحلتهم إلى الديار المقدسة تحيطهم منظومة متكاملة من الخدمات. من جانبه، أشاد رئيس هيئة الحج العراقية بحفاوة الاستقبال والتنظيم والإجراءات والخدمات التي وفرتها المملكة لخدمة حجاج ومعتمري العراق، وبما اتسمت به من مرونة.