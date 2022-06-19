شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة «دمك حياة» في ينبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق أمس الأول، مشروع مبادرة «دمك حياة» في ينبع، بالشراكة بين وزارة الصحة ومؤسسة الديوانية للعمل التطوعي الوقفية، تحت عنوان «التبرع بالدم بادرة تضامن.. شارك في الجهد وانقذ الأرواح»، بهدف شكر المتبرعين بالدم وتقديرهم.

وتنفذ هذه المبادرة على مستوى المملكة في جميع المناطق بقيادة نخبة من القياديين في العمل التطوعي، وللعام الخامس على التوالي، سعيا للوصول إلى 13 ألف متبرع، 3 آلاف متطوع خلال أيام الحملة، وحصلت المبادرة في عام 2021م على جائزة ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية بدولة الكويت. وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة م. عبدالحميد الرفاعي: إن المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي حول أهمية التبرع بالدم تطوعا وتشجيع أفراد المجتمع على التبرع لتحفيز المتبرعين وتحسين تجربة المتبرع بشكل مستمر ودائم.