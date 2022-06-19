شكرا لقرائتكم خبر عن دقائق لنقل الحاج الماليزي عبر «طريق مكة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تتضمن عمليات تفويج الحجيج إلى الأراضي المقدسة من مطار كوالالمبور 3 مراحل رئيسة، الأولى: ما قبل إنهاء إجراءات السفر، والثانية مرحلة إنهاء الإجراءات، ثم الوصول إلى الطائرة خلال دقائق معدودة استعدادا للسفر. ويجري خلال المراحل الميسرة مطابقة شروط ومواصفات السفر من اشتراطات صحية وعامل السن وغيرها من الشروط المتحققة في الحاج. إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم ابتداء من إصدار التأشيرات إلكترونيا حتى إنهاء إجراءات سفرهم في مطار كوالالمبور، ويجري استقبالهم في صالة المبادرة وتوزيعهم على الكاونترات لإنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة. يذكر أن الجهات المشاركة في صالة مطار كوالالمبور، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا.