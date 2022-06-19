شكرا لقرائتكم خبر عن استقدام العمالة الإندونيسية للأفراد.. قريبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف سفير خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا عصام الثقفي، عن أن السماح باستقدام العمالة الإندونيسية للأفراد بات قريبا جدا، مشيرا إلى متابعة السفارة ووزارة الموارد البشرية في المملكة، مع وزارة القوى العاملة الإندونيسية هذا الملف، والنقاشات مثمرة للغاية.

وبين «الثقفي» لـ(اليوم) أنه بعد قرار السلطات في المملكة، رفع تعليق سفر المواطنين إلى إندونيسيا، فإننا نتوقع سفر أعداد كبيرة من السعوديين لإندونيسيا، خلال فترة الإجازات القادمة، والمهم أن يتواصل المواطن مع سفارة بلاده، بشكل دائم، حتى نكون على علم بمكان تواجده وتقديم النصح والعون له، مشيرا إلى أن قسم شؤون السعوديين بالسفارة جاهز على مدار الساعة لتقديم أي مساعدة. وأضاف: من المهم أيضا احترام الأنظمة الإندونيسية وعدم تجاوزها.

وأوضح «الثقفي» أن إجراءات الدخول إلى إندونيسيا بالنسبة للسعوديين، عادت، بفضل الله، إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، والدخول لإندونيسيا يتطلب إثبات حصول المواطن على الجرعات وفحص PCR حديث، وتأشيرة من المطار لمدة شهر، مع إثبات حجز سكن، وتذكرة العودة، والتأمين الطبي.

وأضاف أن رسوم تأشيرة الدخول 35 دولارا أمريكيا بما يعادل «500 ألف روبية إندونيسية»، ومدة الإقامة شهر، مشيرا إلى أن مخالفة المدة المحددة وتجاوزها قد تعرض المواطن للمساءلة والاحتجاز.