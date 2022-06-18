شكرا لقرائتكم خبر عن منفذ جديدة عرعر.. منظومة خدمات لتسهيل دخول 8 آلاف حاجٍ عراقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسهمت منظومة الخدمات الرقمية والخدمية في منفذ جديدة عرعر التابع لمنطقة الحدود الشمالية في تسهيل عملية إنهاء إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق الشقيقة والذي يقدر عددهم بأكثر من 8 آلاف حاج على مدى ستة أيام القادمة.

وقدم منفذ جديدة عرعر أفضل الخدمات منذ وصول أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام الذي يتوفر بها كل الخدمـات وجميع التسهيلات من الخدمات الجمركية والجوازات ، ومنها الخدمات الصحية المتمثلة في مركز المراقبة الصحية عرعر ، وعربة حديثة " مقطورة " مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والكوادر البشرية تشتمل على عيادة طبية ، محطة انتظار ، وعدد الكوادر الطبية فيها 4 أطباء ، وتمريض ، وخدمات مساندة ، في منفذ جديدة عرعر.

كما جهزت صحة الحدود الشمالية مستشفى جديدة عرعر العام بسعة 50 سريرًا إضافة إلى 5 أسرة للعناية المركزة مجهزة تجهيزًا عاليًا ، وغرفة عمليات مجهزة تجهيزًا عاليًا أيضا و 10 عيادات خارجية بمختلف التخصصات الطبية، يعمل بالمستشفى أكثر من 100 موظف تختلف تخصصاتهم بين الأطباء والممارسيين الصحيين والخدمات المساعدة والمساندة ، ومزود المستشفى بشبكة اتصال متطورة مباشرة لاسلكية وسلكية للاتصال بالمستشفيات المرجعية بمدينة عرعر إضافة إلى وجود 3 سيارات إسعاف عناية مركزة لنقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات مدينة عرعر .

وشاركت جامعة الحدود الشمالية في المجالات الصحية والتطوعية، حيث تم تجهيز قافلة الجامعة الطبية والتي تحتوي على عيادتين للطب العام وتقدم الخدمات والمشورة الصحية والرعاية الطبية الأولية والإسعاف للحجاج ويتم من خلالها إجراء الفحص الطبي للمراجعين بوجود طبيب عام وثلاثة ممرضين، كما تتوفر في القافلة الطبية مجموعة من الأجهزة الطبية كأجهزة قياس الضغط والسكر، وتقدم العلاجات اللازمة للحجاج من مسكنات ومضادات حيوية وكريمات للحروق والحساسية وأدوية للنزلات المعوية، بالإضافة لعيادة طب الأسنان.