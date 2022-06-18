شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة تستقبل طلائع ضيوف الرحمن من أوزبكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة اليوم، طلائع ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جمهورية أوزبكستان، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وتنفذ المديرية العامة للجوازات خطتها السنوية خلال موسم الحج لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام بدعم المواقع المخصصة لخدمتهم بالأجهزة التقنية الحديثة وبالكوادر البشرية المؤهلة التي تسهم في إنهاء الإجراءات دون تأخير، راجية الله لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.