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المدينة المنورة تستقبل طلائع ضيوف الرحمن من أوزبكستان

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الدمام - شريف احمد - استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة اليوم، طلائع ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جمهورية أوزبكستان، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وتنفذ المديرية العامة للجوازات خطتها السنوية خلال موسم الحج لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام بدعم المواقع المخصصة لخدمتهم بالأجهزة التقنية الحديثة وبالكوادر البشرية المؤهلة التي تسهم في إنهاء الإجراءات دون تأخير، راجية الله لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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