موسم جدة ينعش الأسر المنتجة والمبادرات الشبابية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنعش موسم جدة مبيعات الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشاركين في الموسم، إضافة إلى أصحاب الأفكار والمبادرات ورواد الأعمال من الشباب الذين ازدانت مناطق الفعاليات بمشاركاتهم المميزة؛ حيث صنع «سوق السبت» داخل منطقة «جدة آرت بروميناد» مع تزايد أعداد زوار الموسم الذين تخطوا حاجز الـ4 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها؛ بيئة استثمارية تتجدد أسبوعيا على مدى فعاليات الموسم.

وسجل عشاق التسوق إقبالا كبيرا على المعروضات المتنوعة التي أضفت أجواء ممتعة على المنطقة مع باقي الفعاليات الترفيهية الأخرى، حيث تتنوع هذه المعروضات ما بين إكسسوارات وهدايا وملابس ومستلزمات منزلية وأطعمة وترفيه ورسومات وغيرها، محققة الفائدة لأصحابها، خاصة من ذوي المواهب الذين فتح لهم الموسم النقاط لتسويق منتجاتهم وأصبح نافذة لتطوير مهاراتهم والاستفادة من الفرص، وإيجاد روح المنافسة وفتح الفرص للوظائف الموسمية، وفرص استثمارية تناسب فئات المجتمع.

من جهة أخرى أطلق موسم جدة أمس الأول فعاليات منطقة «غوفالي» التي تجمع بين الطابع الريفي والأجواء الجبلية؛ حيث تعد وجهة جديدة لزوار الموسم وبيئة جمالية لعشاق الهدوء والاسترخاء؛ حيث تتميز المنطقة باعتدال أجوائها ونسبة الرطوبة المنخفضة فيها.

وتم بناء وتجهيز المساحة الخاصة بالفعالية بأرضية مفروشة بالحصى الصغير «جرافيل» لتعطي الطابع الريفي الجبلي، بالإضافة إلى ممرات المشاة، وممرات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة؛ كما تشارك في الفعاليات فرقة الـDj KATIKA والـDj ZEE العالمية.

فعاليات غوفالي:







تمتد على مساحة 30 ألف م2



الحفاظ على 20 ألف م2 كمساحة تطويرية



الفعاليات تشمل:



جلسات شراعية و عصرية

مطاعم و مقهى غوفالي

مسرحا صخريا و مواقف و خدمات