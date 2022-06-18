معرض الكتاب بالمدينة يستقبل زواره بالفلكلور والقهوة السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مستقبلا زواره بالفلكلور الشعبي والقهوة السعودية، تواصلت أمس فعاليات معرض المدينة المنورة للكتاب في يومه الثالث بإقامة أمسيتين ثقافيتين و6 ورش عمل إضافة إلى عرض بمسرح الطفل، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض الذي يتضمن عدة فعاليات تقام طيلة فترة إقامته في مركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات حتى 25 يونيو الحالي.

وتتضمن الفعاليات ندوة حوارية بعنوان «من محاريب المسجد النبوي» وأمسية ثقافية بعنوان «غزوة الخندق - معالم وآثار» وورش عمل (تطور صناعة منتجات السعف - الأوتوبيوغرافيا - فنيات القراءة) إلى جانب ورش عمل خاصة للأطفال (الرسم - كتابة الرسائل).

هذا ويستقبل المعرض زواره في مركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات بالعروض الفلكلورية التي تمثل جزءا من تراث منطقة المدينة وذاكرتها فقد سجل اليوم الأول حضورا لافتا للفلكلور المديني عندما تجولت فرقة شعبية طيلة اليوم في أنحاء المعرض وسط تفاعل كبير من الزوار، كما حضرت القهوة السعودية كأحد رموز الثقافة وموروثا أصيلا ارتبط بتقاليد الكرم والضيافة السعودية .

ويتعرف الزائر من خلال ركن مبادرة القهوة السعودية 2022 التي أطلقتها وزارة الثقافة مطلع العام الحالي، على 5 أنواع من القهوة السعودية تختلف طرق إعدادها ودرجات تحميص البن في كل منطقة أولها قهوة المنطقة الوسطى المكونة من البن والهيل المطحون والقرنفل والزعفران ويكون البن محمصا بدرجة متوسطة، أما قهوة المنطقة الشمالية فيكون فيها البن محمصا بدرجة غامقة وتتكون من الهيل والبن المطحون، فيما تتميز قهوة المنطقة الشرقية بإضافة الزعفران وتزيد قهوة المنطقة الغربية عن سابقاتها بإضافة المستكة.

معرض الكتاب بالمدينة المنورة:

