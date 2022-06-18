شكرا لقرائتكم خبر معرض الكتاب بالمدينة يستقبل زواره بالفلكلور والقهوة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتضمن الفعاليات ندوة حوارية بعنوان «من محاريب المسجد النبوي» وأمسية ثقافية بعنوان «غزوة الخندق - معالم وآثار» وورش عمل (تطور صناعة منتجات السعف - الأوتوبيوغرافيا - فنيات القراءة) إلى جانب ورش عمل خاصة للأطفال (الرسم - كتابة الرسائل).هذا ويستقبل المعرض زواره في مركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات بالعروض الفلكلورية التي تمثل جزءا من تراث منطقة المدينة وذاكرتها فقد سجل اليوم الأول حضورا لافتا للفلكلور المديني عندما تجولت فرقة شعبية طيلة اليوم في أنحاء المعرض وسط تفاعل كبير من الزوار، كما حضرت القهوة السعودية كأحد رموز الثقافة وموروثا أصيلا ارتبط بتقاليد الكرم والضيافة السعودية .
ويتعرف الزائر من خلال ركن مبادرة القهوة السعودية 2022 التي أطلقتها وزارة الثقافة مطلع العام الحالي، على 5 أنواع من القهوة السعودية تختلف طرق إعدادها ودرجات تحميص البن في كل منطقة أولها قهوة المنطقة الوسطى المكونة من البن والهيل المطحون والقرنفل والزعفران ويكون البن محمصا بدرجة متوسطة، أما قهوة المنطقة الشمالية فيكون فيها البن محمصا بدرجة غامقة وتتكون من الهيل والبن المطحون، فيما تتميز قهوة المنطقة الشرقية بإضافة الزعفران وتزيد قهوة المنطقة الغربية عن سابقاتها بإضافة المستكة.
معرض الكتاب بالمدينة المنورة:
- 80 فعالية خلال أيام المعرض
- تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة
- 200 دار نشر
- 13 دولة مشاركة
- الزيارة من 11 صباحا حتى 11 مساء
- استثناء الجمعة من 2 ظهرا إلى 11 مساء
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