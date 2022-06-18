الشورى يناقش نظام المساهمات العقارية تمهيدا لطرحه

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كما يبحث عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلساته التي انتهت لجانه المتخصصة من دراستها وأبدت عليها مرئياتها وتوصياتها خلال اجتماعاتها الفترة الماضية منها التقارير السنوية للطيران المدني والصندوق الخيري الاجتماعي، وهيئة كفاءة الإنفاق، والهيئة العامة للأوقاف، والهيئة العامة للغذاء، إلى جانب التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يناقش مجلس الشورى خلال 3 جلسات هذا الأسبوع عددا من التقارير والتوصيات، منها مناقشة تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، إلى جانب مناقشة تقرير نفس اللجنة بشأن نظام المساهمات العقارية، بعد إتمام دراسة التقرير بشأن مشروع النظام تمهيدا لطرحه على المجلس.كما يبحث عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلساته التي انتهت لجانه المتخصصة من دراستها وأبدت عليها مرئياتها وتوصياتها خلال اجتماعاتها الفترة الماضية منها التقارير السنوية للطيران المدني والصندوق الخيري الاجتماعي، وهيئة كفاءة الإنفاق، والهيئة العامة للأوقاف، والهيئة العامة للغذاء، إلى جانب التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

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