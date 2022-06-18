إلزام صاحب العمل بنموذج الإفصاح الطبي الموحد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا مجلس الضمان الصحي إلى الإفصاح عن جميع الأمراض المذكورة في نموذج الإفصاح الطبي الموحد لضمان الحصول على التغطية الصحية الكاملة.

وقال: إن النموذج يلزم صاحب العمل بتسليمه للمؤمن لهم عند طلب شركة التأمين، ويتم الإفصاح فيه عن أي حالات صحية لغرض التسعير ولضمان حصولهم على خدمات الرعاية الصحية.

وأشار المجلس إلى أن أهمية النموذج تكمن في ضمان حصول المؤمن له وأفراد عائلته على رعاية صحية حسب منافع الوثيقة الموحدة، كما يضمن موافقة شركات التأمين على التغطية العلاجية للأمراض التي يتم الافصاح عنها في نموذج الإفصاح الطبي الموحد.

وأشار المجلس إلى أن زيادة أعداد المستفيدين المؤمن لهم خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022 م كانت بفضل حرصه على الالتزام بالدور الرقابي والإشرافي لتمكين القطاع وضمان حصول المستفيدين على كامل حقوقهم من خلال تمكينهم من الحصول على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين بأعلى درجات الجودة والكفاءة، والحرص على تطبيق اللوائح والأنظمة لضمان الالتزام في القطاع.

وكان المجلس حصل أخيرا على شهادة الأيزو في استمرارية الأعمال ISO22301:2019 الممنوحة من شركة بيروفرتاس العالمية نتيجة تطبيقه المعايير واستيفاء كل الاشتراطات اللازمة.

وجاء حصوله على شهادة الأيزو الجديدة بعد نجاحه في تطبيق المعايير والاشتراطات، ومن أبرزها تحديد المخاطر لضمان استمرارية الأعمال ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها وتبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث إلى أدنى مستوى، مما ينعكس إيجابا على أعمال المجلس ويعزز مكانته وموثوقية أدائه مع المتعاملين.

مجلس الضمان بالأرقام

2022 10 ملايين عدد المؤمن لهم

2021 9.1 ملايين عدد المؤمن لهم

83 % نسبة الالتزام في 2022

75 % نسبة الالتزام في 2021

5821 عدد مقدمي خدمات الرعاية

24 عدد شركات التأمين المؤهلة

5 شركات لإدارة المطالبات