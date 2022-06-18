شكرا لقرائتكم خبر المملكة دعمت جمعيات متخصصة بـ64 مليونا لخدمة ذوي الإعاقة خلال الجائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت المملكة أنها استمرت خلال جائحة كوفيد 19 في تقديم خدماتها التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة عبر عدد من الجهات التعليمية والصحية والاجتماعية دون انقطاع، باستخدام الوسائل المسموعة والمرئية كافة، كما دعمت 63 جمعية متخصصة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة للدراسة والمتابعة والعناية بشكل متواصل، بمبلغ 64 مليون ريال، لتوفير كل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ودعم احتياجاتهم خلال فترة الجائحة.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة في المؤتمر الـ15 للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي ألقاها نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة المشارك في المؤتمر عبدالعزيز الخيال.

وتناول الخيال التجربة المميزة للمملكة في ملف إدارة جائحة كوفيد 19، مؤكدا أن المملكة كانت من أولى الدول التي اتخذت خطوات استباقية واحترازية بوقت مبكر لوقف انتشار الفيروس، كما شرعت بدعم المنظمات المحلية والدولية لمكافحة هذا الوباء.

وأفاد بأن المملكة سعت لتعزيز البدائل التكنولوجية لتقديم الخدمات التدريبية والعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم أثناء الجائحة، من خلال تفعيل تطبيقات الاتصال المرئي لتفعيل برامج التدريب المقدمة في مراكز الرعاية النهارية؛ لإبقاء المهارات المكتسبة والحفاظ على المستوى والثقافة العامة، وتمكين الأسر من تقديم ومتابعة الخدمات لأبنائهم من ذوي الإعاقة، كما يسرت وصول الخدمات لهم دون الحاجة لزيارة مقرات الخدمة أو التنقل بين الجهات الحكومية، وتقديم خدمات لوجستية كالدعم المالي وبطاقات تخفيض أجور الإركاب والإعفاء من الرسوم الحكومية للاستقدام.

وأضاف» لا تزال حكومة المملكة تبادر بتقديم دعمها المالي والعيني بشكل مستمر للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تمكينهم اجتماعيا واقتصاديا، حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية المقدمة عام 2021، 5 مليارات و200 مليون ريال لأكثر من 2400 من ذوي الإعاقة، كما تم صرف أكثر من 102 ألف جهاز معين للأشخاص ذوي الإعاقة بما يزيد على 225 مليون ريال، وأصدرت ما يناهز 79 ألف تأشيرة للعمالة المنزلية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، معفاة من الرسوم الحكومية».

وشدد الخيال على أن حكومة المملكة لا تتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذا الالتفات ظرفيا أو لعلاقة الأمر بتأثيرات الجائحة فقط، إنما من عزم ورؤية ثاقبتين تسعى لتمكين اقتصادي ومجتمعي وتقني، يضمن استقلاليتهم.

أبرز ما قاله الخيال:

