ترجمة خطبة يوم عرفة بلغات عالمية عدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد «مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطبة عرفة» من أهم المشاريع التي تعنى بترجمة خطبة يوم عرفة بلغات عالمية عدة وبثها عبر أثير الإذاعات وقناتي القرآن الكريم وقناة السنة النبوية.

وهو من المشاريع المهمة التي تذلل الصعاب على غير الناطقين باللغة العربية في الاستفادة من خطبة يوم عرفة.

ويهدف المشروع إلى استكمال مسيرة المملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج والمعتمرين نحو تقديم أفضل السبل للتيسير على ضيوف الرحمن وإثراء رحلتهم الدينية بالفوائد والمنافع، وإظهار وإبراز الصورة المشرقة لهذا الدين الحنيف في وسطيته واعتداله وقيمه ومحاسنه، تعزيز وإبراز جهود الدولة-رعاها الله- في العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين، إظهار حقيقة الخطاب الشرعي للمملكة وما يتميز به من وسيطة واعتدال للحد والقضاء على المزاعم والادعاءات التي تلصق بالمملكة والتي تستغل عدم معرفة الكثير من المسلمين للغة العربية، تقديم مادة علمية قابلة للنشر بلغات متعددة وفق القواعد والشروط المتبعة، ضمان وصول رسالة هذا الدين الحنيف إلى العالم أجمع باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.

كما يستهدف الحجاج الموجودين في مشعر عرفة، وأبناء العالم الإسلامي في جميع أنحاء العالم، والمهتمين والراغبين بالاستماع للخطبة من المسلمين غير الناطقين بالعربية وغير المسلمين، وإيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين ومنبر يوم عرفة وترجمة الخطب لعموم المسلمين، ويستفيد منها أكثر من 50 مليون مسلم في العالم.