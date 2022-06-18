آل الشيخ يوجه بفرش جامع الملك فهد في الطائف بالسجاد الفاخر

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جاء ذلك خلال جولته التفقدية لقطاعات الوزارة المعنية بخدمة ضيوف الرحمن بمحافظة الطائف، شملت المواقيت والمساجد الواقعة على طريق الحجاج القادمين برا، وذلك في إطار التوجيهات السامية التي تنفذها الوزارة لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.وأطلع على المشروعات الجديدة بالجامع التي شملت تكييف المسجد بـ 30 وحدة تكييف بقدرة 25 ألف طن لكل وحدة، وتطوير وتحسين الأرصفة والساحات الخارجية للمسجد، وتوريد وتركيب رخام فاخر في الساحات الداخلية للمسجد، إلى جانب مشروع تغيير النظام الصوتي للمسجد.
وعلى هامش الجولة التي شملت محافظة الطائف التقى آل الشيخ بمشرفي ومهندسي الصيانة والتشغيل واستمع لمتطلباتهم والخطط التشغيلية، موجها بمضاعفة الجهد ومتابعة العمل على مدار الساعة وزيادة عدد المراقبين والمراقبات ومشرفي الصيانة والتشغيل وتوفير كل المتطلبات لتلافي أي قصور في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية قام بجولة على ميقاتي وادي محرم وقرن المنازل ومرافق الميقاتين واطمأن على اكتمال الخدمات وجاهزيتها لاستقبال الحجاج، كما اطلع على خطة سير العمل في تفويج الزوار وتنظيم حركة السير وتهيئة المرافق الخدمية بالمواقيت والكونترات الخاصة بالتوعية والشاشات الالكترونية.
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