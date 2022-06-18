شكرا لقرائتكم خبر أمير الحدود الشمالية يستقبل الدفعة الأولى من حجاج العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد أمس في منفذ جديدة عرعر الحدودي، رئيس هيئة الحج العراقية سامي المسعودي بمناسبة وصول الدفعة الأولى من حجاج جمهورية العراق.

وأكد أن ما تقدمه مختلف الجهات العاملة في المنفذ تأتي في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وعنايتها بضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم إلى المملكة عبر المنافذ المختلفة ليكملوا رحلتهم إلى الديار المقدسة تحيطهم منظومة متكاملة من الخدمات.

من جانبه أشاد رئيس هيئة الحج العراقية بحفاوة الاستقبال وبالتنظيم والإجراءات والخدمات التي وفرتها المملكة لخدمة حجاج ومعتمري العراق، وبما اتسمت به من مرونة.

وتابع أمير المنطقة خلال جولته التفقدية أمس لمنفذ جديدة عرعر، وصول الدفعة الأولى من حجاج جمهورية العراق الشقيق، إلى المملكة في طريقهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

واطلع على سير العمل قسم الجمارك، مستمعا لشرح عن عملية إدخال واستخراج السيارات عن طريق الحاسب الآلي، كما شاهد نموذجا من أعمال التفتيش من خلال غرفة المراقبة، وعن المواقع والمراحل التي يمر منها الحجاج لدخول المملكة.

بعد ذلك توجه إلى قسم الجوازات واطلع على سير العمل واستمع إلى شرح عن مهام وواجبات هذا القسم كما شاهد طريقة إدخال واستخراج المعلومات الخاصة بالجوازات من خلال أجهزة الحاسب الآلي التي تعمل بالمنفذ، ثم توجه لمركز وزارة الحج ووقف على الخدمات العامة المقدمة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية وأمانة المنطقة، ومدينة الحجاج وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والقطاعات الأمنية والعسكرية.

الجولة التفقدية شملت:

