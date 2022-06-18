الجوازات تخدم الحجاج بـ 13 لغة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعمل الفرق الميدانية بالمديرية العامة للجوازات على استقبال وإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، من الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة وغير المستفيدة، والترحيب بهم من خلال 13 لغة، في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وصالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وذلك لتسهيل التواصل والتعامل معهم بلغاتهم. وسخرت الجوازات هذه الجهود في إطار تطوير العمل وتحسين التواصل مع ضيوف بيت الله الحرام، إضافة إلى تقديم جميع الإمكانات اللازمة، التي تساعد على إنهاء إجراءات دخولهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. أبرز اللغات:





الإنجليزية



الإسبانية



الإندونيسية



اليابانية



الفارسية



الأوردية



التركية



البرتغالية



البنجلاديشية



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