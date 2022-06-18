القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى توليه الملك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك مملكة إسبانيا فيليب السادس، بمناسبة ذكرى توليه الملك في بلاده. وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى توليه الملك في بلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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