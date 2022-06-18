اعتماد الفصول الثلاثة بجامعة الإمام عبدالرحمن

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وأوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي أن الجامعة استكملت تحويل خططها الدراسية وتنفيذ كافة مهام خطة العمل الأكاديمية والإدارية والفنية، حيث أقر مجلس الجامعة في جلسته التسعين، التي عقدت في 19 شوال 1442، خطة التحول لتبدأ الجامعة بالفصول الثلاثة بدءا من العام الجامعي 1444هـ، مشيرا إلى أن جميع الكليات استكملت تحويل خططها إلى نظام الفصول الثلاثة ومراجعتها وتدقيقها من قبل اللجنة المختصة واعتمادها من اللجنة الدائمة للخطط والنظم الدراسية، ليتم تطبيق تلك التغييرات على النظام الالكتروني لسجلات الطلاب، وتهيئة النظام لاستيعاب التحول في الخطط الدراسية والعمل بمتغيراته وخصائصه.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل نظام الفصول الثلاثة الدراسية بدلا من نظام الفصلين الدراسيين بدءا من العام الدراسي القادم 1444هـ استجابة لمبادرة وزارة التعليم للتحول لنظام الفصول الثلاثة.وأوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي أن الجامعة استكملت تحويل خططها الدراسية وتنفيذ كافة مهام خطة العمل الأكاديمية والإدارية والفنية، حيث أقر مجلس الجامعة في جلسته التسعين، التي عقدت في 19 شوال 1442، خطة التحول لتبدأ الجامعة بالفصول الثلاثة بدءا من العام الجامعي 1444هـ، مشيرا إلى أن جميع الكليات استكملت تحويل خططها إلى نظام الفصول الثلاثة ومراجعتها وتدقيقها من قبل اللجنة المختصة واعتمادها من اللجنة الدائمة للخطط والنظم الدراسية، ليتم تطبيق تلك التغييرات على النظام الالكتروني لسجلات الطلاب، وتهيئة النظام لاستيعاب التحول في الخطط الدراسية والعمل بمتغيراته وخصائصه.

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