بدء القبول في برامج تقنية نجران 18 ذوالحجة

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وتبدأ فترة التسجيل عبر البوابة الالكترونية للقبول (قبولي) بموقع المؤسسة لبرامج البكالوريوس للبنين ستكون اعتبارا من 18 إلى 22 ذي الحجة المقبل، ولبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية الثانوية للبنين، من 25 إلى 29 ذي الحجة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران عن فتح باب القبول الالكتروني للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات بالمنطقة، لمرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة، ومرحلة البكالوريوس للبنين والبنات الحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله، ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية للفصل التدريبي الأول من عام 1444هـ.وتبدأ فترة التسجيل عبر البوابة الالكترونية للقبول (قبولي) بموقع المؤسسة لبرامج البكالوريوس للبنين ستكون اعتبارا من 18 إلى 22 ذي الحجة المقبل، ولبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية الثانوية للبنين، من 25 إلى 29 ذي الحجة.

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