«مسك» تحتضن الإبداع والابتكار في ملتقى المدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو الحالي «ملتقى المدينة» الذي سيكون مصدرا للإلهام والابتكار، وحاضنا للإبداع والفنون، وذلك في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية.

ويعد ملتقى المدينة مساحة ابتكارية تعليمية وتفاعلية تجمع الشباب السعودي لتبادل الحوار والخبرات من مختلف التخصصات والقطاعات.

وفي الملتقى وعلى مدار 4 أيام سنستكشف دروبا عدة تفتح الآفاق عبر فعاليات ومسارات «مسك»، بدءا بالريادة والمشاريع المجتمعية وصولا إلى بناء المهارات المستقبلية والقيادية، وختاما بالفنون والإبداع. وسيحظى الضيوف بالتفاعل والاستفادة من الورشات المقامة والجلسات الحوارية وفرص تبادل الخبرات والتواصل.

وتتضمن الفعاليات عددا من المحاضرات وورش العمل والحوارات في اليوم الأول، منها: القيادة المبتكرة وابتكار نموذج العمل التجاري، وحوار عن: لماذا تموت الأفكار العظيمة بسرعة؟ وجولات الاستثمار وتأثيرها وقوة الابتكار والتصميم وآفاق ريادة الأعمال في القطاعات الواعدة.

ويشهد اليوم الثاني حوارا عن مد الجسور بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الفرص للقطاع الثالث، ورش عمل عن التفكير التصميمي مع ديوان الابتكار، المساهمة الشبابية في حل التحديات المجتمعية وكيفية تغيير السلوك الاجتماعي. كما يشهد اليوم الثالث حوارا حول جلسات اكتشاف المسار والقيادة المبتكرة والمقابلات التجريبية.

الأيام الأربعة

اليوم الأول (الريادة)

دفع رواد الأعمال الشباب إلى تحقيق رؤاهم المستقبلية وطموحاتهم، لذا سيركز الملتقى على نقاط جوهرية في عالم ريادة الأعمال، وأهم احتياجات الشباب في هذا المجال.

اليوم الثاني (المجتمع)

تتماشى أهداف المنظمات غير الربحية مع رؤية 2030 لبناء مجتمع حيوي. يعمل الملتقى على تحفيز وتشجيع الشباب في القطاع غير الربحي عبر إبراز مقومات النجاح.

اليوم الثالث (المهارات والقادة)

المهارات التي نكتسبها مع مرور الوقت هي ما تشكل طريقتنا في القيادة. سيتعمق الملتقى في مفهوم القيادة وأهمية المهارات وما يحتاج الشباب لاكتسابه وتنميته.

اليوم الرابع (الفن والإبداع)

تعد «مسك» الفنون جزءا لا يتجزأ منها، وقد كرست جهودها لتمكين الشباب السعودي في هذا المجال. في الملتقى سيستمتع الشباب في صناعة المحتوى الإبداعي بميزة التفاعل والمشاركة في هذه البيئة.