«الفنون البصرية» تدعم المبدعين ببرنامج إرشاد فني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة الفنون البصرية الدورة الثانية من برنامج التوجيه والإرشاد الفني، الذي تقدم من خلاله الدعم المهني في مجال الفنون البصرية، مؤكدة أن التقديم سيظل مفتوحا حتى 23 يونيو الحالي.

ويهدف إلى الربط بين الأفراد في المجال الإبداعي من خلال قوة الإرشاد على التطوير والتغيير.

ويشهد الفنانون الناشئون في المملكة التغيرات بعيدة المدى، والنمو السريع للنظام الإيكولوجي في الفنون، وهذه التغيرات تتيح فرصا جديدة للناشئين من الفنانين للنظر إلى ممارستهم الفنية كأساس لمسيرتهم الاحترافية في المجال الفني.

ومن خلال برنامج التوجيه والإرشاد الفني، سيجري مطابقة الفنانين المحترفين مع المشتركين في البرنامج بشكل مدروس، وسيقومون معا باكتشاف سبل تطوير الحياة المهنية للطالب (المشترك) وكيفية تطوير أعماله، وسيعمل البرنامج على تعزيز ودعم المجتمع الفني عن طريق إقامة علاقات تواصل من خلال سلسلة من الدورات التمكينية على المستويين الفردي والجماعي.

ويقدم البرنامج الدعم للتحول والنمو السريعين للنظام الإيكولوجي الفني في المملكة، وذلك من خلال توفير منصة للفنانين الناشئين لمساعدتهم على الازدهار والتطور.

البرنامج وأهدافه:







يتكون من 3 دورات في سنته الأولى

ينعقد البرنامج على مدار 5 سنوات

دعم ورعاية الفنانين الناشئين المقيمين

دعم الممارسين للفنون المختلفة مثل:

الرسم

الأعمال التركيبية

التصوير الفوتوغرافي

فن الخط

فن الوسائط المتعددة

النحت والفيديو والفنون الرقمية

تطوير وتعزيز التعاون والتواصل الفني على الصعيدين المحلي والدولي

شروط التقديم

بياناتك الشخصية.

خبرتك المهنية في المجال الفني.

إيضاح أسباب اهتمام المرشح بالتقديم على البرنامج، وتوقعاتك لتجربة انضمامك له.

سيرتك الذاتية وملف أعمالك الفنية السابقة (portfolio).

تقديم طلبات التقديم كاملة خلال فترات استقبال الطلبات:

لدورة البرنامج الأولى: 25 مارس -16 أبريل 2022.

لدورة البرنامج الثانية: 14 يونيو -23 يونيو 2022.

لدورة البرنامج الثالثة: أغسطس 2022.