شاهد.. أخصائي اجتماعي يكشف علامات تؤكد أن ابنك يتعاطى المخدرات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد
كشف حمدان الغامدي، وهو أخصائي اجتماعي أول ومعالج إدمان، أن هناك بعض العلامات التي تؤكد أن الطفل يتعاطى المخدرات، لكن للأسف الشديد يتم اكتشافها مؤخرا.
وأضاف في تصريحات لـ برنامج “سيدتي” المعروض عبر روتانا خليجية، أنه يمكن في الأصل حماية أبنائنا من الاتجاه نحو المخدرات، بالحديث معهم، والتقرب منهم، ومصاحبتهم، وترك الجوالات عندما نتحدث معهم، ومنحهم أكبر قدر من الاهتمام.
وأكد أن الشاب الذي يتعاطى المخدرات، يكون حريصا في أول سنة، على ألا تظهر عليه أي علامات، ويهتم بشكله ونظافته أكثر، مشيرا إلى أنه في السنة الثانية يظهر الإرهاق المستمر عليه، ثم الثالثة يفقد الكثير من مهارات التواصل، ويغضب كثيرا وسريعا، وغالبا طوال الوقت “مشتتا”، ومع الأسف تكون الكارثة اكتملت لذا على الأسرة أن تمنعها من البداية.
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