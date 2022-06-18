رعاية المسنات بالرياض تنظم فعالية توعوية بشأن عدم الإساءة لكبار السن

محمد بن مسعود - الدمام - نفذت دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض خلال الشهرين الماضية “7” فعاليات تثقيفية بالتزامن مع الأيام العالمية في المجال الطبي والاجتماعي بهدف رفع مستوى الوعي والخدمات المقدمة للمشمولات برعايتها من فئة المسنات والبالغ عددهن “56” نزيلة .

تمثلت آخر الفعاليات في تنظيم برنامجاً توعوياً بمناسبة

“اليوم العالمي للتوعية بشأن عدم الإساءة لكبار السن” بالتعاون مع جمعية الزهايمر وجمعيه السكري للتثقيف الصحي واحتوى البرنامج على شرح مفصل عن اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبار السن والعقوبات المنصوصة عليها وعروضاً مرئية عن كبار السن وطرق الايذاء التى قد يتعرضون له وتعريف بجمعية الزهايمر والخدمات التي اقدمها وفقرة توعوية من جمعية السكري عن مرض السكر إلى جانب تقديم خدمات الفحص وقياس مستوى السكر والضغط للنزيلات .

كما نظمت الدار خلال الفترة نفسها مجموعة من الفعاليات الأخرى بالتعاون مع جهات خارجية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة واليوم العالمي للوالدين واليوم العالمي للخدمة الاجتماعية واليوم العالمي للأم واليوم العالمي للتمريض .