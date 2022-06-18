أمير الحدود الشمالية يستقبل أول دفعة من حجاج العراق

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أول دفعة قادمة من حجاج العراق عبر منفذ جديدة عرعر البري 60 كلم شمال عرعر .

وشملت زيارة سموه التفقدية جناح المراقبة الصحية بالمنفذ، واطلع على الخدمات الصحية المجهزة لخدمة الحجاج بكامل التخصصاتوالأقسام وعيادة الأسنان وعيادة التطعيمات والمختبر وقسم العناية المركزة والصيدلية التي تشتمل على جميع الأدوية، كذلك خدمات العياداتالطبية المتنقلة في مدينة الحجاج لاستقبال الحالات الطارئة الطبية للحجاج .

واطلع على سير العمل قسم الجمارك، مستمعاً لشرح عن عملية إدخال واستخراج السيارات عن طريق الحاسب الآلي، كما شاهد نموذجاًمن أعمال التفتيش من خلال غرفة المراقبة، وعن المواقع والمراحل التي يمر منها الحجاج لدخول المملكة.

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بعد ذلك توجه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز إلى قسم الجوازات واطلع على سير العمل واستمع إلى شرح عن مهاموواجبات هذا القسم كما شاهد طريقة إدخال واستخراج المعلومات الخاصة بالجوازات من خلال أجهزة الحاسب الآلي التي تعمل بالمنفذ، ثمتوجه لمركز وزارة الحج ووقف على الخدمات العامة المقدمة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية وأمانة المنطقة، ومدينة الحجاج وفرع وزارة المواردالبشرية والتنمية الاجتماعية والقطاعات الأمنية والعسكرية .

وقال سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في تصريح صحفي : تشرفت اليوم بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بنعبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -إلى حجاج جمهورية العراق الشقيق، القادمين إلى المملكة، لأداء فريضة الحج،عبر منفذ جديدة عرعر الحدودي”.

وأضاف “أسعدني ما شاهدته من عزيمة وجهد ودقة في العمل العاملين في هذا المنفذ كما حظيت باللقاء مع الحجاج القادمين من جمهوريةالعراق وسرني ما سمعت منهم من حسن في المعاملة من العاملين وما جندت لهم من إمكانيات وما بذل من جهود وتسهيلات من كلالقطاعات”. مؤكداً أن المملكة قيادة وشعباً يتشرفون ويفخرون بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج.

ولفت الانتباه إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 تسعى إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للحاج والمعتمر من على جميع الأصعدةوالخدمات ، إلى جانب الإسهام في إثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن .

وبين سمو أمير الحدود الشمالية أن حرص خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على خدمة الحجاج وتسهيل أمورهم حتى يؤدوا الفريضةويعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين وكذلك الاهتمام والعناية المستمرة من سمو ولي عهده الأمين – حفظه الله – في كل ما يتعلق بشؤون الحج،يدل على اهتمام الدولة بأكملها من ولاة الأمر والمسؤولين في الدولة في الوزارات المختصة وكذلك المواطنين الذين يعتبرون جميعهم جيش واحدلخدمة ضيوف الرحمن، بما يلائم شرف الزمان والمكان لهذه الشعيرة المباركة”، مما أسهم بالتطور المتسارع في منظومة الحج والعمرة وجودةالخدمات للحجاج ليتمكنوا من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالأمن والأمان والرحة والاستقرار والسلامة .

من جانبه عبر الحجاج عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكيالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز _حفظهما الله- ،على توفير كافة الخدمات وتسهيل وسرعة إجراءات الدخول ،إضافة إلى توفير مناطقلراحة الحجاج مع تقديم وجبات قبل خروجهم من المنفذ باتجاه المشاعر المقدسة ،سائلين المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين وولي عهدهوأمير منطقة الحدود الشمالية وكافة العاملين في منفذ جديدة عرعر .