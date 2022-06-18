السعوديه الثبيتي ملازماً

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى عبدالرحمن بن مسفر الثبيتي التهاني والتبريكات من الأقارب والأصدقاء بمناسبة تخرجه ملازماً في كلية الملك فهد الأمنية. وعبر الثبيتي عن اعتزازه بتخرجه الذي اعتبره دافعاً لخدمة الدين والوطن.

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